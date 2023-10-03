İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 39,4 gram sentetik uyuşturucu, 3 sentetik ecza hapı ve hassas terazi ele geçirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda H.G, C.K, M.S, O.O. ve İ.T. gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde ve üst aramalarında 39,4 gram sentetik uyuşturucu, 3 sentetik ecza hapı ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa