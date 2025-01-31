İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Bin 350 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 3 bin 350 adet sentetik hap ele geçirildi.

İskenderun ilçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretini engellemek için çalışmalar aralıksız sürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında 30 Ocak tarihinde Mersin'den İskenderun ilçesine gelmekte araçta yapılan arama neticesinde; 3 bin 350 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak H.G., K.K., K.Ö., G.G., B.G. ve Y.Ç. isimli şahıslar hakkında T.C.K. 188. maddeden işlem yapıldı. - HATAY