İskenderun'da uyuşturucu operasyonu

İSKENDERUN, HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobilde 1 kilo 762 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmada D.Ö. idaresindeki otomobilde yapılan aramada 1 kilo 762 gram esrar ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa