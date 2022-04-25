İskenderun'da uyuşturucu operasyonu - Haberler

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İskenderun'da uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İskenderun'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobilde 1 kilo 762 gram esrar ele geçirildi.

İSKENDERUN, HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobilde 1 kilo 762 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmada D.Ö. idaresindeki otomobilde yapılan aramada 1 kilo 762 gram esrar ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, İskenderun, Esrar, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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