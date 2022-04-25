İskenderun'da uyuşturucu operasyonu
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobilde 1 kilo 762 gram esrar ele geçirildi.
İSKENDERUN, HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobilde 1 kilo 762 gram esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmada D.Ö. idaresindeki otomobilde yapılan aramada 1 kilo 762 gram esrar ele geçirildi.
Sürücü gözaltına alındı. - HATAY
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