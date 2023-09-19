İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 2 kök Hint keneviri ve 117 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Muradiye Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2 kök Hint keneviri ve 117 gram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa