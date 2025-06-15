İskenderun'da Trafik Kazasında 4 Yaralı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İskenderun'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, bu gün akşam saatlerinde İskenderun ilçesi Pınarbaşı Mahallesinde meydana geldi. M.B.G. idaresindeki 31 AVL 292 plakalı otomobil ile O.G. yönetimindeki 34 BRN 653 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü M.B.G. ve araçta bulunan 3 kişi İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik bir süre kontrollü sağlanırken, kazaya karışan araçlar çekiciyle kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - 3.Sayfa
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