İskenderun'da Trafik Kazası: Çocuk Hayatını Kaybetti

HATAY (İHA) – Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen çocuğa çarptı. Kazada ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. K.Ç. yönetimindeki 80 ADK 029 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak, kaldırımda yürüyen Ömer Helebi isimli çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ömer Helebi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, olay yerinde çocuktan geriye terliklerinin kaldığı görüldü. - HATAY