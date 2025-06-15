İskenderun'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, İskenderun ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. M.B.G. idaresindeki 31 AVL 292 plakalı otomobil ile O.G. yönetimindeki 34 BRN 653 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü M.B.G. ve araçta bulunan 3 kişi İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik bir süre kontrollü sağlanırken, kazaya karışan araçlar çekiciyle kaldırıldı. - HATAY