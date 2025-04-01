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İskenderun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, İskenderun ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. 31 UE 493 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile sürücüsü henüz öğrenilmeyen motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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