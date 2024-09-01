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İskenderun'da Tırın Açık Unutulan Dorsesi Trafik Levhalarına Çarptı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki tırın açık unutulan dorsesi karayollarına ait levhalara çarptı ve yol trafiğe kapandı. Levhaların kaldırılmasıyla yol tekrar açıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki tırın açık unutulan dorsesi karayollarına ait levhalara çarptı. Tırın trafik levhalarına çarpması sonucu yol trafiğe kapandı.

Damperi açık unutulan seyir halindeki 27 AEK 578 plakalı tır, İskenderun Organize Sanayi bölgesinde bulunan trafik levhalarına çarptı. Devrilen levhalar nedeniyle yol trafiğe kapandı ve uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik levhalarının Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince yoldan kaldırılmasıyla yol trafiğe yeniden açıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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