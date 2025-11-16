Haberler

İskenderun'da SPA ve Masaj Salonlarına Denetim: 14 Kaçak Çalışan Deport Edildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde masaj ve spa salonlarına yönelik yapılan denetimlerde kaçak çalıştırıldığı tespit edilen 14 yabancı uyruklu kadın gözlem altına alındı ve deport edilmek üzere Hatay Göç İdaresi'ne teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren 7 SPA ve masaj salonlarına insan ticareti çerçevesinde, çalışma ve hijyen belgelerinin kontrolüne yönelik denetim yapıldı.

Denetimlerde; 14 yabancı uyruklu kadın şahıs tespit edildi. 14 çalışan şahsın sigorta girişlerinin yapılmadığı ve çalışma izinlerinin olmadığı, 16 çalışan şahsın hijyen belgesinin olmadığı, 1 iş yerinin ruhsatının olmadığı, 1 iş yerinde mesul müdür bulunmadığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 14 yabancı uyruklu şahıs, deport edilmek üzere Hatay Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
