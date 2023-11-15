Haberler ›› 3. Sayfa ›› İskenderun'da silahlı saldırıya karışan 3 zanlı gözaltına alındı

İskenderun'da silahlı saldırıya karışan 3 zanlı gözaltına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı gözaltına alındı. Polis, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.