İskenderun'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Ali Sağır ve Yusuf T. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yaralılar İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak Ali Sağır müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Büyükdere Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Ali Sağır ile Yusuf T. tartıştı.
Kavgaya dönüşen olayda silahla ateş açılması sonucu, Ali Sağır ve Yusuf T. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ali Sağır, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / 3. Sayfa