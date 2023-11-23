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İskenderun'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Ali Sağır ve Yusuf T. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yaralılar İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak Ali Sağır müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.