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İskenderun'da Silahla Atış Yapan Şahısların Ev ve İşyerlerinde Silah ve Fişek Ele Geçirildi

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde kamera karşısına geçerek silahla atış yapan 5 şahsın evinde ve iş yerinde yapılan aramada çok sayıda silah ve fişek bulundu. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kamera karşısına geçerek silahla atış yapan 5 şahsın evinde ve iş yerinde yapılan aramada çok sayıda silaj ve fişek ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri İskenderun ilçesi genelinde suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde çalışmalarına aralıksız sürdürüyor. İskenderun ilçesinde 18 Temmuz tarihinde meydana gelen genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olayını şüphelileri; İ.K., S.B.K., A.O., B.İ. ve H.G. yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikamet ve işyerlerinde yapılan aramada; 2 tüfek, 5 ruhsatsız tabanca, 28 tüfek kartuşu, 45 7.65 mm fişek, 1 7.62 mm fişek ve 2 9.19 mm fişek ele geçirildi. Şüphelilerin yapılan işlemlerin ardından adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde şüpheli şahısların kamera karşısında atış yaptıkları anlara ait görüntüler ele geçirildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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