Üye Girişi
Haberler
MEB'den özel okullara yönelik önemli değişiklik

Bu 3 gruba dahil olanlar özel okullarda ücretsiz eğitim alabilecek
Kuzey Kore'den 2 ülkeyi alarma geçiren balistik füze denemesi

Gece yarısı 2 ülkeyi alarma geçiren balistik füze denemesi
ABD'ye felaketi yaşatan yangında bir ilk

Yangınla ilgili ilk dava! Felaket nedeniyle bir şirket hedefte
İlaçla bayılttığı yolcusunu taciz eden taksici yakalandı

İstanbul'u karıştıran taksici yakalandı! İfadesi olaydan daha beter

İskenderun'da Sık Sık Kaza Yaşanan Sokakta 3 Kaza Güvenlik Kamerasına Yakalandı

İskenderun'da Sık Sık Kaza Yaşanan Sokakta 3 Kaza Güvenlik Kamerasına Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Dumlupınar Mahallesi'nde sık sık kazaların meydana geldiği bir sokakta, arka arkaya yaşanan 3 kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bölge esnafı dikkatsiz sürücüleri ve park halindeki araçları sorumlu tutarak çözüm talep ediyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sık sık kazaların yaşandığı sokakta meydana gelen 3 kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Dumlupınar Mahallesi'nde sık sık kazaların yaşandığı sokakta son olarak bir araç; park halindeki motosiklete ve araca çarparak durabildi. Arka arkaya 3 kazanın yaşandığı sokakta yaşanan kazalar güvenlik kamerasına yansıdı. Bölge esnafından Suat Kekeç (36), "Buradaki kazaların çoğu dikkatsiz sürücülerden dolayı yaşanıyor. Caddeler birbirine çok yakın olduğu için iki sürücü de yol benim hakkım diye düşünüyor ve bu yüzden kazalar yaşanıyor. Bu sokağa çözüm bulunmasını istiyoruz. Kazaların olmasına sebebiyet veren diğer unsur da sağ ve sol şeritlere araba park etmeleri" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Yaprak Dökümü dizisinin efsane oyuncusu hayatını kaybetti
img

Hollywood ünlülerinin su tasarrufu kurallarını ihlali öfkeye neden oldu
img

Bu kareye tepki yağıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oyuncu Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti

Yaprak Dökümü dizisinin efsane oyuncusu hayatını kaybetti
Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası

Menzil Cemaati'nde büyük kavga! Taşlar sopalar havada uçuştu
Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor

Bu kareye tepki yağıyor
Husiler'den olay iddia: İsrail Savunma Bakanlığı'nı süpersonik füzeyle vurduk

"İsrail Savunma Bakanlığı'nı süpersonik füzeyle vurduk"
Narin Güran davasına ilişkin çarpıcı iddia: Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

İlk suçlama geldi! Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi
Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü

Sosyal medyaya düşen liste Erdoğan'ı küplere bindirdi

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 14 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? GÜLERMAK HALKA ARZ | Gülermak ne zaman işlem görecek? GLRMK kaç lot verdi? Mert Demir ne dedi? Serenay Sarıkaya ile Mert Demir reklam ilişkisi mi? Bedia Ener evli mi, çocuğu var mı? Bedia Ener Öztep 70 yaşında hayatını kaybetti! 14 OCAK BİM KATALOĞU 2025 | BİM AKTÜEL kataloğunda neler var? Bugün BİM'de hangi ürünler olacak? Kadınları bayıltıp taciz eden taksi sürücüsü kimdir? Taksici tutuklandı mı, olay ne? Yaprak Dökümü oyuncularından kim öldü? ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE | Müge Anlı'da son bölüm ne oldu? Köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu? 2025 zamlı köprü geçiş ücretleri! Eyyam-ı Biyd orucu nedir? 13-14-15 Ocak Aydınlık Günler orucu nasıl tutulur? 14 Ocak iftar saatleri! 14 Ocak ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 14 Ocak tarihinde dünyada neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.