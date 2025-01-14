İskenderun'da Sık Sık Kaza Yaşanan Sokakta 3 Kaza Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sık sık kazaların yaşandığı sokakta meydana gelen 3 kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Dumlupınar Mahallesi'nde sık sık kazaların yaşandığı sokakta son olarak bir araç; park halindeki motosiklete ve araca çarparak durabildi. Arka arkaya 3 kazanın yaşandığı sokakta yaşanan kazalar güvenlik kamerasına yansıdı. Bölge esnafından Suat Kekeç (36), "Buradaki kazaların çoğu dikkatsiz sürücülerden dolayı yaşanıyor. Caddeler birbirine çok yakın olduğu için iki sürücü de yol benim hakkım diye düşünüyor ve bu yüzden kazalar yaşanıyor. Bu sokağa çözüm bulunmasını istiyoruz. Kazaların olmasına sebebiyet veren diğer unsur da sağ ve sol şeritlere araba park etmeleri" ifadelerini kullandı. - HATAY