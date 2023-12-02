İskenderun'da seyir halindeki tırda yangın çıktı
Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Güzelçay Mahallesi'nde seyir halinde olan bir tırda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki tırda yangın çıktı.
İskenderun ilçesine bağlı Güzelçay Mahallesi'nde seyir halinde olan bir tırda yangın meydana geldi. Tır yangınını gören vatandaş, durumu 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Çıkan yangında tırda büyük çapta maddi hasar oluştu. - HATAY