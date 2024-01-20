İskenderun'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobildeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araç sahibinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobildeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, İskenderun İlçesi'nde bulunan Alışveriş Merkezi mevkiinde meydana geldi. Trafikte seyir halindeki aracın motor kısmında yangın çıktı. Araç sahibinin hızlı müdahalesi sonucu yangın kısa söndürüldü. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, gerekli emniyet tedbirlerini alarak araçta gerekli kontrolleri yaptılar. - HATAY