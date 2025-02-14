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İskenderun'da Seyir Halindeki Hafif Ticari Araç Yangın Çıkardı

İskenderun'da Seyir Halindeki Hafif Ticari Araç Yangın Çıkardı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan hafif ticari araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralı veya can kaybı yaşanmazken araç kullanılmaz hale geldi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan hafif ticari yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, TEM otoyolu İskenderun ilçesi Modernevler Mahallesi mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki hafif ticari araç seyir halindeyken alev alarak yanmaya başladı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis güvenlik önlemi alarak bir şeridi trafiğe kapatırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında yaralı veya can kaybı olmazken, hafif ticari araç hurdaya döndü. Alev alan aracın söndürülmesiyle trafik tekrar açıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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