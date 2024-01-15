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İskenderun'da servis araçları çarpıştı: 11 yaralı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 işçi servisinin çarpışması sonucu yaralananların sayısı 11'e yükseldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralı sayısı 11'e çıktı.

Kaza, İskenderun- Payas karayolu Karayılan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kavşakta, N.K. idaresindeki 31 C 2373 plakalı servis aracı, F.S. idaresindeki 31 C 2319 plakalı servis aracıyla çarpıştı. Kazada yaralanan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldılar. Hastaneye kaldırılan yaralı sayısının 11 olduğu öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İskenderun Hatay Hastane Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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