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İskenderun'da Şantiye Personelinin Kaldığı Konteyner Yandı

İskenderun'da Şantiye Personelinin Kaldığı Konteyner Yandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde şantiye personelinin kaldığı konteyner yangın sonucu kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde şantiye personelinin kaldığı konteyner yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın; İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi'nde bulunan şantiye alanında yaşandı. Şantiye personelinin kaldığı konteyner alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürülen yangında konteyner kullanılmaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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