İskenderun'da Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı sanayi sitesinde bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı sanayi sitesinde bir iş yerinde yangın çıktı.

İskenderun ilçesine bağlı sanayi sitesindeki bir iş yerinde yangın çıktı. Sanayi sitesinde iş yeri sahibi yangını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın diğer iş yerlerine sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangından dolayı iş yerinde maddi hasar oluştu. - HATAY