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İskenderun'da Sanayi Sitesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı bir sanayi sitesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucunda fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sanayi sitesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, İskenderun ilçesine bağlı sanayi sitesi içerisindeki geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın, diğer fabrikalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangından dolayı fabrikada maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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