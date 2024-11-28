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İskenderun'da Polis Uygulaması ile Asayiş Sağlandı

İskenderun'da Polis Uygulaması ile Asayiş Sağlandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, asayişi sağlamak amacıyla geniş çaplı bir uygulama gerçekleştirdi. Vatandaşların kimlik sorgularının yapıldığı ve araçların kontrol edildiği uygulama olumlu karşılandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İskenderun'da polis ekipleri kentte asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Geçtiğimiz gün gece saatlerinde kentin ıssız sokaklarında asayiş ve huzur uygulaması gerçekleştirildi. Vatandaşların kimlik sorgularının yapıldığı ve araçların kontrol edildiği uygulama vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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