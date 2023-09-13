İskenderun'da Polis Olarak Tanıtıp Dolandırıcılık Yapan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin evindeki para alınması üzerine operasyon başlattı. Zanlılardan biri tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Ağıustos'ta Süleymaniye Mahallesi'nde bir kişinin, kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya operasyon düzenleneceğini söylenerek inceleme amacıyla evindeki 34 bin 500 doların alınması üzerine operasyon başlattı.

Polis, yaptığı çalışmada kimliklerini belirlediği zanlılar M.Y. ve H.Ö'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Ö. serbest bırakılırken, M.Y. tutuklandı.

Polis, yaptığı aramada 3 cep telefonu ve 4 flash bellek ele geçirdi.