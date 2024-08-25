İskenderun'da Polis Ekipleri Huzur Uygulaması Yaptı

Hatay'ın İskenderun içesinde polis ekipleri, kentin asayişini ve huzurunu sağlamak amacıyla uygulamalarını sürdürüyor.

İskenderun İlçe Emniyet müdürlüğü kentte suçun ve suçluların önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz akşam İskenderun genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Yunus timlerinin ve trafik ekiplerinin de eşlik ettiği uygulamada çok sayıda araç ve şahıs sorgulandı. - HATAY