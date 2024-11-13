Üye Girişi
Haberler

İskenderun'da Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

İskenderun'da Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir yediemin otoparkında park halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu otomobilde önemli hasar meydana geldi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde park halindeki otomobil, motor kısmında çıkan yangında hasar gördü.

Edinilen bilgilere göre, İskenderun ilçesinde yediemin otoparkında park halinde bulunan bir otomobilin motor kısmı yanmaya başladı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Donald Trump, Elon Musk'ın görevini duyurdu

Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi

 Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç '100 bin TL aldı' iddiası

İşte Erbil ve Ortaç'a ödendiği iddia edilen para

 İki ünlü markanın balları sahte çıktı

İki ünlü markanın balları sahte çıktı
Para nakil aracından 8 milyon euro çalan Yasemin yargılanıyor

8 milyon euro çalan Yasemin yolun sonunda! Duruşmaya "lüks" geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Eylül Sıla Ilgaz kimdir? Eylül Sıla Ilgaz nasıl ve neden öldü? VAN ELEKTRİK KESİNTİSİ | 13 Kasım Van'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? VEDAŞ Van'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalle ve sokaklar VGM BURS SORGULAMA EKRANI | VGM burs sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 2025 Ocak brüt/net asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücret zammı tahminleri! 13 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 13 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Bugün (13 Kasım) Müge Anlı'da neler oldu? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Kasım Çarşamba günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Eskişehir elektrik arıza! 13 Kasım Eskişehir elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangisi, elektrik ne zaman gelecek? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 13 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! İzmir hava durumu 13 Kasım | Bugün İzmir'de yağmur var mı, hava nasıl olacak? İzmir'de 15 günlük hava durumu! MERKEZ BANKASI KASIM AYI FAİZ KARARI 2024! PPK faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.