İskenderun'da Park Halindeki Araca Çarpan Otomobil Takla Attı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde park halinde olan araca çarpan otomobilin takla attığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde yaşandı. Sokakta ilerleyen bir otomobil, park halindeki araca çarparak takla attı. Kazada otomobilin sürücüsü hafif yaralandı. Park halindeki araca çarpıp takla atan otomobilin o anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı gören çevredeki vatandaşın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan sürücüye müdahale etti. Olay yerine gelen vinç, otomobili kaldırarak trafik akışını yeniden sağladı. - HATAY