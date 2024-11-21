İskenderun'da Otopark ve Oto Yıkamalara Asayiş Uygulaması

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otopark ve oto yıkamalara yapılan asayiş uygulamasında; 10 işyeri denetlendi ve 83 şahsın sorgulaması yapıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin güvenliği ve huzurunu sağlamak amacıyla asayiş çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede 20 Kasım tarihinde İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren otopark ve oto yıkamalara yönelik olarak uygulamalar yapıldı. Uygulamada; 10 işyeri denetlenirken 83 şahsın sorgulanması yapıldı. Yapılan uygulamada; 5 işyerinin iş yeri açma çalıştırma ruhsatı, 3 iş yerinin vergi levhasının olmadığı tespit edildi. 3 iş yerinden kaçak su kullanımının ve 1 iş yerinde kaçak elektrik kullanımının olduğu tespit edilirken 3 iş yerinin de parkende satış fişinin bulunmadığını, 3 iş yerinde yazar kasa olmadığı ve 2 iş yerinde 4 şahsın sigortasız çalıştığı tespit edildi. Bu olaylarla ilgili gerekli idari işlemler yapıldı. - HATAY