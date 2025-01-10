İskenderun'da Otomobil ve Tır Çarpışması: 2 Yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İskenderun ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. 31 K 4282 plakalı Hyundai marka otomobil, aynı yöne giden tırla çarpıştı. Kazada tırın altına giren otomobildeki 2 kişi araçta sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 2 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY