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İskenderun'da Otomobil ve Tır Çarpışması: 2 Yaralı

İskenderun'da Otomobil ve Tır Çarpışması: 2 Yaralı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtardı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İskenderun ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. 31 K 4282 plakalı Hyundai marka otomobil, aynı yöne giden tırla çarpıştı. Kazada tırın altına giren otomobildeki 2 kişi araçta sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 2 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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