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İskenderun'da Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen kazada takla atarak ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen kazada takla atarak ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, İskenderun ilçesi Çankaya mevkiinde meydana geldi. Trafikte seyir halde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, takla atarak ters döndü. Tek taraflı olan kazada 3 yaralı otomobilde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan 3 yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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