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İskenderun'da otomobil devrildi, sürücü yaralandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen kazada otomobil devrildi ve sürücü yaralandı. Kaza sonucu sürücü araçta sıkıştı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaşanan kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, İskenderun ilçesi Pac Meydanında meydana geldi. Trafikte seyir haldeyken 01 VAR 30 plakalı otomobilin devrilmesi sonucu sürücü araçta sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araç sürücüsünü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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