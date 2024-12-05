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İskenderun'da Otobüste 977 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

İskenderun'da Otobüste 977 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde durdurulan yolcu otobüsündeki iki yolcunun karın bölgelerine gizlenmiş 977 gram uyuşturucu madde bulundu. Şüpheliler adli mercilere teslim edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde durdurulan otobüsteki 2 yolcunun karın bölgelerine sarılı halde 977 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde İskenderun ilçesinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünü durdu. Otobüsteki A.K. ve N.C. isimli yolcuların yapılan üst aramasında karın bölgelerine gizlenmiş sarılı şekilde 977 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 şüpheli, haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapılmak üzere adli mercilere teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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