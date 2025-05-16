İskenderun'da Oto Yıkama ve Otopark İşletmelerine Denetim

İskenderun'da Oto Yıkama ve Otopark İşletmelerine Denetim
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan denetimlerde 10 oto yıkama ve otopark işletmesi incelendi. 6 işletmenin ruhsatı olmadığı, bazıları kaçak su ve elektrik kullanımı yaptı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Vergi Dairesi, Zabıta, Elektrik dağıtım firması ile Hatsu görevlilerince kentte faaliyet gösteren oto yıkama ve otopark işletmeleri denetlendi.

Yapılan kontrollerde 10 işyeri denetlendi. Denetimlerde; 90 kişi sorgulandı, 6 iş yerinin iş yeri açma çalıştırma ruhsatı olmadığı, 1 iş yerinin vergi levhasının bulunmadığı, 2 iş yerinde kaçak su, 1 iş yerinde kaçak elektrik kullanımının olduğu tespit edilerek gerekli idari işlemler yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dua Lipa, 40 yaş altı zenginler listesine giren en genç isim oldu

Zenginlikte zirveye tırmanıyor! Genç yaşında tarihe geçti
Edi Rama'nın ayakkabıları karşılamaya damga vurdu! Erdoğan takılmadan edemedi

Ayakkabısı karşılamaya damga vurdu! Erdoğan takılmadan edemedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiliz ekibinde Galatasaray krizi: Çocuğuna giydirdiği forma olay oldu

Küçücük çocuğuna giydirdiği Galatasaray forması olay oldu
Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte Ali Koç'un karşısına çıkacak adaylar

Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte Ali Koç'un karşısına çıkacak adaylar
Simge Sağın'ın en zor günü! Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor

Ünlü sanatçının acı günü! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar

Diyarbakır'da belediyenin son icraatı tartışma yarattı
Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş tepki
2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni'den olay sözler: Benim boyuma erişmek istedi

2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni esprisiyle kırdı geçirdi
Bomba iddia! Zinedine Zidane Fenerbahçe'ye geliyor

Yönetim gemileri yaktı! Zidane Fenerbahçe'ye geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.