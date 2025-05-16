İskenderun'da Oto Yıkama ve Otopark İşletmelerine Denetim
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan denetimlerde 10 oto yıkama ve otopark işletmesi incelendi. 6 işletmenin ruhsatı olmadığı, bazıları kaçak su ve elektrik kullanımı yaptı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Vergi Dairesi, Zabıta, Elektrik dağıtım firması ile Hatsu görevlilerince kentte faaliyet gösteren oto yıkama ve otopark işletmeleri denetlendi.
Yapılan kontrollerde 10 işyeri denetlendi. Denetimlerde; 90 kişi sorgulandı, 6 iş yerinin iş yeri açma çalıştırma ruhsatı olmadığı, 1 iş yerinin vergi levhasının bulunmadığı, 2 iş yerinde kaçak su, 1 iş yerinde kaçak elektrik kullanımının olduğu tespit edilerek gerekli idari işlemler yapıldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa