İskenderun'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İskenderun'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, İskenderun ilçesi Aşkarbeyli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, Orman Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına helikopter ve arazözlerle müdahale eden ekipler, yoğun çalışmalar sonucunda alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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