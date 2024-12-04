İskenderun'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, İsmet İnönü Mahallesi Şahin Tepesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Orman Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin yangına müdahalesi sonucunda söndürüldü. Çıkan yangından dolayı ormanlık alan zarar gördü. - HATAY