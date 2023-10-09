İskenderun'da operasyon: 6 şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, kent genelinde belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonlarda Dumlupınar ve Mustafa Kemal mahallelerinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olaylarının şüphelileri İ.E ve M.Ö çaldıkları motosikletle, Mustafa Kemal Mahallesi'nde meydana evden hırsızlık olayının şüphelisi O.Ö çalmış olduğu kablolarla, Piri Reis Mahallesi'nde meydana gelen "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve tehdit" suçunun şüphelisi T.K ve "tehdit" ile "hırsızlık" suçlarından araması bulunan A.O ve A.K bulundukları ikamette yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 6 şüpheli, sorguları yapılmak üzere emniyete götürüldü.