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İskenderun'da Okul Çevresinde Sigara Denetimi Yapıldı

İskenderun'da Okul Çevresinde Sigara Denetimi Yapıldı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde çocuk ve gençlerin korunması amacıyla okul çevrelerinde tek dal sigara satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda çok sayıda kaçak sigara ve tütün ele geçirilirken, iş yeri sahiplerine ceza kesildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çocuk ve gençlerin korunması amacıyla, okul çevrelerinde tek dal sigara satışı yapan iş yerlerine denetim gerçekleştirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, İskenderun'da okul çevresinde bulunan ve öğrencilere tek dal sigara (açık sigara) satan iş yerlerine yönelik denetimlerde; 5 adet elektronik nargile, 773 paket kaçak sigara, 2 bin 200 adet doldurulmuş makaron, 140 bin adet boş makaron, 338 Kilogram kaçak tütün, 93 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak iş yeri sahipleri M.Ö. ile Z.O. gözaltına alırken, şahıslara 18 yaşından küçük şahıslara sigara satmak ve Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesinden 240 bin 964 lira idari para cezası uygulandı - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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