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İskenderun'da okul çevrelerinde denetim yapıldı

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İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş uygulaması çerçevesinde okullar ve çevresinde bulunan kıraathane, kafe, internet kafe gibi öğrencilerin gidebileceği noktalarda denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimler vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

İskenderun'da polis ekipleri, asayiş uygulaması çerçevesinde okullar ve çevresinde bulunan kıraathane, kafe, internet kafe gibi öğrencilerin gidebileceği noktalarda denetim gerçekleştirdi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş uygulaması çerçevesinde öğrencilerin daha iyi ve daha güvenli eğitim görmeleri için okul çevrelerinde, kafelerde ve playstation salonlarında denetimler yapıldı.

Yapılan denetimleri vatandaşlar, memnuniyetle karşıladı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hisarcık Güvenlik 3. Sayfa Güncel Haberler

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