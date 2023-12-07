İskenderun'da okul çevrelerinde denetim yapıldı

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş uygulaması çerçevesinde okullar ve çevresinde bulunan kıraathane, kafe, internet kafe gibi öğrencilerin gidebileceği noktalarda denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimler vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

İskenderun'da polis ekipleri, asayiş uygulaması çerçevesinde okullar ve çevresinde bulunan kıraathane, kafe, internet kafe gibi öğrencilerin gidebileceği noktalarda denetim gerçekleştirdi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş uygulaması çerçevesinde öğrencilerin daha iyi ve daha güvenli eğitim görmeleri için okul çevrelerinde, kafelerde ve playstation salonlarında denetimler yapıldı.

Yapılan denetimleri vatandaşlar, memnuniyetle karşıladı. - HATAY