İskenderun'da motosiklet kazası: Yaralı sürücüye yardım etmeyen araç sürücüleri tepki çekti
Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında yaralanan sürücüye, arkadan gelen 2 araç sürücüsünün yardım etmemesi tepkilere neden oldu.
HATAY (İHA) – Hatay'ın İskenderun ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralanırken, arkadan gelen 2 aracın sürücüsünün yaralı vatandaşı görmezden gelmesiyse pes dedirtti.
Kaza, İskenderun ilçesi Denizciler mahallesi E5 karayolu üzerinde meydana geldi. İskenderun ilçesinden Sarıseki yolu üzerinde seyir halinde olan motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada motosikletin sürücüsü yere savruldu. Hafif şekilde yaralanan motosikletlinin yere savrulduğu anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde; kazanın ardından arkadan gelen 2 aracın sürücüsünün yolun ortasındaki yaralı sürücüyü görmezden gelmesiyse pes dedirtti. - HATAY