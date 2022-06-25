İskenderun'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi yakalandı - Haberler

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İskenderun'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İskenderun'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi, çalınan motosiklet ve çok sayıda motor parçaları ile yakalandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi, çalınan motosiklet ve çok sayıda motor parçaları ile yakalandı.

Alınan bilgiye göre, çeşitli tarihlerde meydana gelen motosiklet hırsızlığı şüphelilerinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik İskenderun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada A.Ş. ile H.A. adlı şahısların Modernevler Mahallesinde bulunan ikametlerinde arama yapıldı.

Adreslerde yapılan aramada, 1 adet çalıntı motosiklet, 3 adet motosiklet jantı, 1 adet boyası silinmiş motosiklet gövdesi (şase), 1 adet matkap, 1 adet sprial, 1 adet motosiklet benzin deposu, 1 adet motor bloğu ve çok sayıda motosiklet parçası ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hatay 3. Sayfa Haberler

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