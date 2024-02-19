İskenderun'da Metruk Binada Yangın Çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde metruk binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde bir metruk binada yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. - HATAY