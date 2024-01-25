İskenderun'da Metruk Binada Yangın Çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir metruk binada yangın meydana geldi.

İskenderun ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bir metruk binada yangın çıktı. Kimsenin yaşamadığı binada çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalelerinin ardından yangını söndürdü. - HATAY