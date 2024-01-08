İskenderun'da Metruk Binada Çıkan Yangın Söndürüldü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan bir metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, kısa sürede yangına müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesine bir metruk binada çıkan yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, İskenderun ilçesi Numune Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle'de bir metruk binada çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. - HATAY