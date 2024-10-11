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İskenderun'da MCG Towers Davası Devam Ediyor

İskenderun'da MCG Towers Davası Devam Ediyor
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan MCG Towers'ın yıkımında 14 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada tutuksuz 13 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, sanıkların mevcut halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde 14 kişinin hayatını kaybettiği ve 'sahildeki gökdelen' olarak bilinen 17 katlı MCG Towers'ın yıkılmasına ilişkin davada tutuksuz 13 sanığının yargılanmasına devam edildi.

Depremde 14 kişiye mezar olan 17 katlı MCG Towers'a ilişkin duruşma İskenderun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya; proje mühendisi Yıldıray Ş, şantiye Şefi Şule Ö, yapı denedim şirketi yetkilisi Sakin K, statik proje mühendisi Mehmet Y, ustabaşı Abdülhamit B, jeoloji mühendisi Mehmet İ, mimar Hatice S, proje mimarı Meltem Y. ile avukatlar ve müştekiler katıldı. Başka suçtan cezaevinde bulunan müteahhit Mehmet Coşkun G. ile tutuksuz sanıklardan yapı denetim görevlisi Hikmet N, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan müteahhit Mehmet Coşkun G, bir suçu varsa da onu çekmeye hazır olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşma öncesi yıkılan binada yakınlarını kaybedenler ile avukatları adliye önünde açıklama yaparak, "İkinci dava duruşmasında mahkeme işçi raporu için hazır olmalarını söyledi. Aradan beş ay geçiyor, bilirkişi olarak görev verdikleri kişi duruşmaya bir hafta kala ben bu işten anlamam diyerek çekiliyor. Böylece raporda ortada yok, daha da olacağı kesinlik kazanmadı. Hatta bundan sonraki duruşmada da bilirkişi raporunun olup olmayacağı konusunda şüphelerimiz var" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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