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İskenderun'da masaj salonlarına baskın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İskenderun'da masaj salonlarına baskın

Hatay'ın İskenderun ilçesinde masaj salonları ve SPA merkezlerine yapılan baskında çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 11 kadın yakalandı.

İSKENDERUN, HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde masaj salonları ve SPA merkezlerine yapılan baskında çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 11 kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bulunan 3 ayrı masaj ve SPA merkezine operasyon düzenledi. Yapılan denetimlerde tesislerin kaçak olarak kullanıldığı, iş yerinde çalışan 11 yabancı uyruklu şahsın ikamet ve çalışma izinlerinin olmadığı tespit edildi.

Konu ile ilgili olarak gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem yapılırken, yabancı uyruklu şahıslar Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hatay, Masaj, 3. Sayfa, Haberler

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