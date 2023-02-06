İskenderun'da limanda deprem sonrası başlayan yangın devam ediyor

Hatay İskenderun'da deprem sonrası limanda konteynırda çıkan yangın gece saatlerinde de devam ediyor.

Hatay İskenderun'da deprem sonrası limanda konteynırda çıkan yangın gece saatlerinde de devam ediyor. Yangın bölgesi dron ile de görüntülendi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler sonrası Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan eski bir limanda yangın çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangının söndürülmesi çalışmaları saatlerdir devam ederken, alevler metrelerce yukarı yükseldi. Geceyi aydınlatan yangın, dron ile havadan görüntülendi. - HATAY