Üye Girişi
Haberler

İskenderun'da Limak Konteyner Kentte Yangın Çıktı

Güncelleme:
Abone Ol

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Limak Konteyner Kentte çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda bir konteyner kullanılamaz hale geldi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Limak Konteyner Kentte çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İskenderun ilçesi Çay Mahallesi Limak Konteyner Kentte bir konteynerde yangın çıktı. Yangını gören komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın diğer konteynerlere sıçramadan söndürüldü. Çıkan yangından dolayı konteyner kullanılamaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İskenderun İtfaiye Hatay İtfaiye Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title