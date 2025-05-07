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İskenderun'da Kumar Oynayan 3 Kişiye 27 Bin TL Ceza

İskenderun'da Kumar Oynayan 3 Kişiye 27 Bin TL Ceza
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynarken yakalanan 3 şahsa toplamda 27 bin 741 TL para cezası uygulandı. Operasyon kapsamında kumar oynanmasıyla mücadele sürdürüldü.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynarken suçüstü yakalanan 3 şahsa toplamda 27 bin 741 TL para cezası uygulandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekiplerince kumar oynanması için yer ve imkan sağlama saçlarıyla mücadele çerçevesinde İskenderun Savaş Mahallesi'nde faaliyet gösteren kıraathanede 3 şahsın kumar oynadığı suçüstü yapılarak tespit edildi. Masada bulunan 2 bin TL para ve 108 adet iskambil kağıdı muhafaza altına alındı. Olayla ilgili olarak iş yeri işletmecisi Y.E. hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken kumar oynayan şahıslara toplam 27 bin 741 TL idari para cezası düzenlendi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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