İskenderun'da kumar oynandığı tespit edilen kahvehaneye baskın yapıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynandığı ileri sürülen kahvehaneye yapılan baskında, şahıslara 28 bin 385 TL para cezası uygulandı. Ekipler, kıraathanede 7 şahsın kumar oynadığını tespit etti ve 6 bin TL ele geçirdi. Kıraathane sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynandığı ileri sürülen kahvehaneye yapılan baskında, şahıslara 28 bin 385 TL para cezası uygulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güvenliğin sağlanması için çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, İskenderun ilçesine bağlı Savaş ve Dumlupınar Mahallelerinde bulunan iki kıraathaneye operasyon yaptı. Kıraathanede 7 şahsın kumar oynadığı tespit edilirken, 6 bin TL ele geçirildi.

Kumar oynayan şahıslara toplam 28 bin 385 TL idari para cezası uygulandı.

Kıraathane sahipleri Ş.K. ve S.Y.'ye adli işlem yapıldı. - HATAY