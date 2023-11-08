İskenderun'da Kozmetik Ürün Hırsızı Yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinden 31 Bin TL'lik kozmetik ürün çalan hırsız yakalandı. Olayın ardından şahıs tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinden 31 Bin TL'lik kozmetik ürün çalan hırsız yakalandı.

Olay, geçtiğimiz hafta İskenderun ilçesinde bulunan bir iş yerinde meydana gelmişti. Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olayla ilgili çalışma başlatıldı. İş yerinden 31 bin 100 TL'lik kozmetik ürün çalan M.Ü. isimli şahıs, yakalandı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY