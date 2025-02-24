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İskenderun'da Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı: Bir Yaralı

İskenderun'da Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı: Bir Yaralı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yatan otomobil kazası sonucunda sürücü yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yatan aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, İskenderun ilçesi tren garı mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan FİAT marka otomobil takla atarak yan durdu. Kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yan dönen araç çekiciyle çekilerek, yol trafiğe açıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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